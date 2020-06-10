​Сегодня пройдут выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) образования и полного (11-летнего) среднего образования.

Как передает Report, в экзаменах примут участие 25 тыс. 597 учащихся.

Экзамены пройдут в 39 городах и районах республики. В рамках мер безопасности всем участникам измерят температуру тела с помощью электронного термометра, будут использованы средства дезинфекции. Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске, которая должна полностью покрывать нос, рот и челюсть. Снимать маску запрещено, она должна использоваться на протяжении всего процесса, пока абитуриент не выйдет из здания.