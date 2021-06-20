Сегодня проводятся вступительные экзамены в резидентуру, государственную службу и докторантуру

20 июня Государственный экзаменационный центр проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка), вступительный экзамен на государственную службу по административно-исполнительным дол

20 июня Государственный экзаменационный центр проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка), вступительный экзамен на государственную службу по административно-исполнительным должностям (категория B), прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на докторов философии по иностранным языкам.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

В первом этапе вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам) примут участие 1 738 кандидатов. Из них 1 457 человек сдадут экзамен по азербайджанскому, а 281 человек - по русскому сектору. Из участников экзаменов 737 - представители мужского, а 1001 - женского пола. 13 человек-иностранные граждане. Экзамен будет проведен в Баку и Нахчыване.

За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.