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Сегодня пройдут вступительные экзамены в спецшколу Госпогранслужбы

Сегодня пройдут вступительные экзамены в спецшколу Госпогранслужбы Сегодня в Государственном экзаменационном центре пройдут вступительные экзамены в V, VI, VII, VIII и IX классы Специальной школы Государственной пограничной службы
Наука и образование
14 марта 2021 г. 07:13
Сегодня пройдут вступительные экзамены в спецшколу Госпогранслужбы

Сегодня в Государственном экзаменационном центре пройдут вступительные экзамены в V, VI, VII, VIII и IX классы Специальной школы Государственной пограничной службы.

Как передает Report, студенты или родители могут распечатать "Форму приема на экзамен" на сайте Министерства образования.

Регистрация кандидатов, желающих принять участие в экзамене, проходила с 15 января по 28 февраля.

Экзамены, на которых в общей сложности примут участие 3 074 ученика пройдут в Баку (Ясамальский, Бинагадинский, Хатаинский, Хазарский, Сураханский, Сабунчинский, Гарадагский районы), Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Ширване, Сальяне и Лянкяране.

Тесты состоят их 30 закрытых вопросов по азербайджанскому языку и математике.

Продолжительность экзамена - 90 минут. Для сдачи его выделено 16 экзаменационных корпусов. Кандидаты, успешно прошедшие все этапы и набравшие наивысший балл, будут приняты в Специальную школу.

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Версия на азербайджанском языке DİM bu gün DSX-nin xüsusi məktəbinə qəbul imtahanı keçirəcək

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