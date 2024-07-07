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Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп специальностей

Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп специальностей Вступительные экзамены для II и III групп специальностей (включая предмет информатика для выбравших обе подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей) начнутся сегодня в 10:00.
Наука и образование
7 июля 2024 г. 05:53
Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп специальностей

Вступительные экзамены для II и III групп специальностей (включая предмет информатика для выбравших обе подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей) начнутся сегодня в 10:00.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, за 15 минут до начала экзамена, то есть в 09:45, вход экзаменующихся будет завершен.

Прибывшие после этого времени не будут допущены к экзамену.

Ожидается, что в тестах примут участие в общей сложности 47 520 абитуриентов.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шемахе, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək

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