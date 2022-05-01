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Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
1 мая 2022 г. 06:04
Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

В экзаменах ожидается участие 19 278 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке DİM bu gün 9 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə imtahan keçirəcək

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