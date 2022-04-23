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Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
23 апреля 2022 г. 07:30
Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

В экзаменах, которые пройдут в 13 городах и районах республики, ожидается участие 21 337 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün IX sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək

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