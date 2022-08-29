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Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на работу в детские сады

Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на работу в детские сады Сегодня пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения.
Наука и образование
29 августа 2022 г. 06:01
Сегодня пройдет тестовый экзамен по приему на работу в детские сады

Сегодня пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения.

Как передает Report, конкурс с участием 5 488 кандидатов будет организован в 9 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Мингячевира и Сальянского района.

Каждому кандидату будет представлено 40 вопросов по теории и методике и 20 вопросов по педагогическим и психологическим подходам. На выполнение заданий отводится 120 минут. На этом этапе будет применяться 60-балльная система оценки, за каждый правильный ответ будет начисляться по 1 баллу, а за неправильный - вычитываться 0,25 балла.

Отметим, что кандидат должен явиться на экзамен в дату и место, указанные в его "личном кабинете". Опоздавшие на процедуру регистрации, не будут допущены в экзаменационный зал. Рекомендуется проверять свои личные страницы для получения подробной информации.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün bağçalara işə qəbul üzrə test imtahanı keçiriləcək

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