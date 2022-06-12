Сегодня пройдет очередной экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку для выпускников этого года, по тем или иным причинам не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 8 мая 2022 го

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку для выпускников этого года, по тем или иным причинам не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 8 мая 2022 года в 9-х и 11-х классах в рамках выпускного экзамена, а также для выпускников этого года и прошлых лет, получивших "неудовлетворительную оценку" на экзамене 8 мая, подавших документы для поступления в вузы и колледжи.

Как передает Report, в экзамене примут участие 1 153 абитуриента. Он начнется в 11:00 и будет длиться 1,5 часа.