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    Сегодня пройдет II этап вступительного экзамена в резидентуру

    На II этапе экзамена примут участие 655 кандидатов

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет II этап вступительного экзамена в резидентуру с целью подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования в Азербайджанской Республике на 2017/2018 учебный год. 

    Как сообщает Report, экзамен начнется в 11:00 в двух зданиях в Баку и одном здании в городе Нахчыван и продлится 2,5 часа. 

    Участники экзамена должны предъявить оригинал удостоверяющего личность документа и пропускной лист. 

    При отсутствии одного из указанных документов или же при выявлении какого-либо несоответствия в документах, кандидат не будет допущен к экзамену. 

    На экзамене кандидатам представят 100 вопросов по специальности. Каждый правильный ответ будет оцениваться в 1 бал, а неправильные ответы не скажутся на результатах. 

    Для участия в конкурсе кандидат должен набрать как минимум 50 тестовых баллов по специальности, а количество общих баллов должно превышать 90. 

    Отметим, что в этом году 655 из представивших заявления в резидентуру человек выдержали I этап конкурса (9 апреля 2017 года), набрав 40 и более баллов и перешли во II этап. 

    На экзамене будут присутствовать 11 экзаменационных руководителей и 83 преподавателя-контролера.

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