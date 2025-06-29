Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 1 286 кандидатов, из них 990 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 296 человек - на русском.

Среди подавших заявки 533 юноши и 753 девушки. 185 человек является выпускниками текущего года, 535 человек - предыдущих лет, 566 человек - студенты, которые окончат обучение в последующие годы, 11 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет проводиться в Баку и Нахчыване.