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Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру

Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).
Наука и образование
29 июня 2025 г. 06:40
Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 1 286 кандидатов, из них 990 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 296 человек - на русском.

Среди подавших заявки 533 юноши и 753 девушки. 185 человек является выпускниками текущего года, 535 человек - предыдущих лет, 566 человек - студенты, которые окончат обучение в последующие годы, 11 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет проводиться в Баку и Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək

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