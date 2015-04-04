​Сегодня произойдет "кровавое" затмение луны

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня произойдет первое затмение луны в текущем году. Во время природного явления, названного "кровавым затмением луны", Луна войдет в тень Земли с северной стороны. Затмение начнется с 15:17 и дойдет до максимального затмения в 17:02, а завершится в 18:45". Об этом агентству Report заявил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Хыдыр Микаилов.

По его словам, затмение продолжится 3 часа 28 минут: "За этим природным явлением можно будет следить в Азии, Австралии, с территории Тихого океана и Америки. Лунное затмение нельзя будет увидеть в Азербайджане".

Х.Микаилов добавил, что затмение луны не представляет для людей никакой опасности: "Это явление может оказать на некоторых людей лишь психологическое влияние. Поверхность луны в течении примерно 5 минут будет окрашена в красный цвет. Таким образом, затмение - чисто астрологическое явление. Поэтому здесь не может идти речи о каком-либо негативном влиянии на человека. Даже затмение солнца с научной точки зрения дает больше информации, чем лунное затмение".

Напомним, что в этом году ожидается 2 лунных и столько же солнечных затмения. Первое солнечное затмение в этом году наблюдалось 20 марта, а следующее ожидается 13 сентября. Первое лунное затмение будет 4 апреля, а следующее 28 сентября.

Отметим, что темно-красные фоны распространяются в результате природных факторов. Из-за багрово-красного цвета, в которую окрашивается луна во время затмения, это природное явление называют "кровавым".