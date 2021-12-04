Сегодня полная фаза солнечного затмения продлится менее двух минут

Сегодня, 4 декабря, произойдет последнее солнечное затмение в 2021 году.

Сегодня, 4 декабря, произойдет последнее солнечное затмение в 2021 году.

Как передает Report, это будет полным солнечным затмением.

Оно начнется в 09:29:16 по бакинскому времени, достигнет пика в 11:34:38 и завершится в 13:37:26. Затмение продлится 4 часа и 8 минут. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды.

Астрономическое событие будет хорошо видно в Антарктиде, южной Африке, юго-восточной Австралии, а также в южной части мирового океана.

С территории Азербайджана наблюдать солнечное затмение не удастся.