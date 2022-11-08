Сегодня ожидается второе полное лунное затмение

Сегодня часть планеты сможет увидеть полное лунное затмение. Следующее ожидается в 2025 году.

Сегодня часть планеты сможет увидеть полное лунное затмение. Следующее ожидается в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это явление будет видно по всей Северной Америке до рассвета. В Азии, Австралии и Тихоокеанском регионе его можно будет увидеть после заката. В то же время, Африка, Ближний Восток и большинство стран Европы не будут иметь шанса увидеть затмение.

Начало затмения приходится на 12:02 по бакинскому времени, однако в это время обычному наблюдателю разница будет незаметна. Край луны начнет темнеть в 13:09, в 14:16 ночное светило сделается багрово-красным, а полное затмение ожидается с 14:59 до 15:41. Затем луна начнет постепенно светлеть. Полностью цикл затмения завершится в 17:56.

Затемнение будет казаться красновато-оранжевым, создав так называемую "кровавую луну".

По словам ученых из NASA, Луна будет находиться в 390 553 км от Земли. Наблюдатели смогут увидеть это зрелище на ясном небе с помощью биноклей и телескопов. Это будет второе полное лунное затмение в этом году после майского.