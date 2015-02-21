​Сегодня отмечается Международный день родного языка

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка. Как сообщает Report, ЮНЕСКО по инициативе посла Бангладеша 17 ноября 1999 года объявила 21 февраля Международным днем родного языка.

21-22 февраля 1952 года в Пакистане во время акции протеста против запрета бенгальского языка от пуль полицейских и Вооруженных сил погибли четыре человека. Представители Бангладеша предложили объявить этот день Международным днем родного языка в память о погибших 21 февраля.

Сегодня в мире тысячи национальностей и этнических групп проживают на территории стран, число которых едва ли достигает 200. Если учесть, что количество официальных языков этих стран не превышает 70-ти, нетрудно понять, какое значение имеет для каждого народа его родной язык в качестве государственного языка. В этом смысле, приобретение каким-либо языком статуса государственного языка является историческим событием. Азербайджанский язык пережил это историческое событие. Основа этой политики была заложена в 1970 году. В то время Гейдар Алиев выступил на 50-летнем юбилее Бакинского государственного университета на азербайджанском языке. В 1978 году в Конституции Азербайджанской ССР азербайджанский язык получил статус государственного языка, что стало важным событием для того периода.

После обретения Азербайджаном независимости в новой Конституции 1995 года статус азербайджанского языка как государственного был восстановлен.