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Сегодня отмечается 100-летний юбилей Лютфи Заде

Сегодня отмечается 100-летний юбилей Лютфи Заде Национальный центр космических исследований США (NASA) изучает, проектирует и внедряет системы управления на основе этих теорий
Наука и образование
4 февраля 2021 г. 10:39
Сегодня отмечается 100-летний юбилей Лютфи Заде
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Сегодня день рождения всемирно известного азербайджанского ученого, выдающегося научного деятеля, основателя теории "нечеткой логики" Лютфи Заде.

Как передает Report, минует 100 лет со дня рождения ученого.

В 1944 году он окончил Тегеранский университет по специальности электроинженерии. С 1944 по 1959 год получил степень магистра и доктора наук в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете. С 1959 года стал профессором в Университете Беркли, а с 1963 года заведовал кафедрой "Электроинженерия и компьютерные науки". Л.Заде работал в этом университете пожизненным профессором и директором Института Soft Computing.

Его знаменитые теории фазы состояний, управляемости и наблюдаемости динамических систем составляют основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (NASA) изучает, проектирует и внедряет системы управления на основе этих теорий.

Самая крупная теория Л.Заде - теория нечеткой логики. Эта теория дала новое выражение понятию двоичного множества, которое является основой математики: нечеткое множество. Включение нечеткого измерения в науку позволило более адекватно учитывать неопределенность процессов, происходящих в природе и обществе.

Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года. Тело усопшего было доставлено из США в Азербайджан и предано земле на Первой аллее почетного захоронения.

25 января текущего года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия выдающегося деятеля науки Лютфи Заде. Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею выдающегося деятеля науки Лютфи Заде, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Lütfi Zadənin anadan olmasından 100 il ötür

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