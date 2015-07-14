Сегодня около 27 тыс. абитуриентов сдают экзамены по I и IV группе специальностей

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) сегодня проводит вступительные экзамены в вузы на 2015/2015-й учебный год по I и IV группе специальностей для выпускников текущего года. Как сообщает Report, экзамены проводятся в 11 городах и районах страны - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Агджабеди, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, в целом в 47 зданиях.

Экзамен во всех зданиях начнется в одно и то же время - в 11:00 и продлится 3 часа.

Абитуриенты должны принести с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной экзаменационный лист. При отсутствии одного из документов или же несоответствия между ними абитуриент не будет допущен к экзамену. В отношении абитуриента, у которого при входе в здание, будет обнаружен мобильный телефон, конспекты или другие вспомогательные средства, будет составлен акт и он не будет допущен в здание.

На экзамене примут участие 26 920 абитуриентов. Из них 22 381 человек будет сдавать экзамен по I группе, а 4 539 человек - по IV группе.

Экзамены будут контролировать 216 экзаменационных руководителей и 2230 учителей.