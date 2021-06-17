О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня около 23 тысяч учеников примут участие в выпускных экзаменах

Сегодня около 23 тысяч учеников примут участие в выпускных экзаменах Государственный экзаменационный центр 17 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.
Наука и образование
17 июня 2021 г. 08:23
Сегодня около 23 тысяч учеников примут участие в выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр 17 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

Ожидается, что в экзаменах, которые пройдут в Бинагадинском, Сабунчинском, Пираллахинском районах Баку, а также в Самухском, Шамкирском, Гахском, Джалилабадском (2 часть), Физулинском, Кюрдамирском, Губинском (2 часть) и Нефтчалинском районах, примут участие 22 698 учащихся.

17 июня экзамен также сдают учащиеся специальных школ Баку - школ-интернатов, школ с английским, французским и грузинским языком обучения, школы на острове Чилов, школ пенитенциарных учреждений.

За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün 23 minədək 9-cu sinif şagirdi imtahan verəcək

Самое важное

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi