Сегодня около 23 тысяч учеников примут участие в выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр 17 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Государственный экзаменационный центр 17 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

Ожидается, что в экзаменах, которые пройдут в Бинагадинском, Сабунчинском, Пираллахинском районах Баку, а также в Самухском, Шамкирском, Гахском, Джалилабадском (2 часть), Физулинском, Кюрдамирском, Губинском (2 часть) и Нефтчалинском районах, примут участие 22 698 учащихся.

17 июня экзамен также сдают учащиеся специальных школ Баку - школ-интернатов, школ с английским, французским и грузинским языком обучения, школы на острове Чилов, школ пенитенциарных учреждений.

За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.