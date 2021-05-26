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Сегодня около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

Сегодня около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана
Наука и образование
26 мая 2021 г. 06:00
Сегодня около 15 тыс. бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report в ГЭЦ, вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в 7 городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 63 зданиях.

Экзамен начнется в 11:00 во всех зданиях и продлится 3 часа. За 15 минут до его начала в 10:45 завершится время приема. Прибывшие после этого времени участники на экзамен допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание. Входить в здание будет разрешено только в медицинских масках, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (бакалавр должен распечатать декларацию с веб-сайта ГЭЦ вместе с пропускным листом на экзамен и подписать. Декларацию следует передать экзаменатору).

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.

Отметим, что заявки принимались посредством интернета с 30 апреля по 8 мая. Заявки на участие в экзамене подали 14 694 бакалавра. Из них 13 530 будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору и 1 164 - по русскому.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

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