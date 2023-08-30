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Сегодня ночью в Баку можно будет наблюдать суперлуние

Сегодня ночью в Баку можно будет наблюдать суперлуние В ночь с 30 на 31 августа в Баку можно будет наблюдать суперлуние.
Наука и образование
30 августа 2023 г. 12:50
Сегодня ночью в Баку можно будет наблюдать суперлуние

В ночь с 30 на 31 августа в Баку можно будет наблюдать суперлуние.

Согласно информации, предоставленной Report кафедрой астрофизики БГУ, Луна будет ближе всего к земле 30 августа в 19:52 по бакинскому времени, а 31 августа в 05:37 можно будет наблюдать переход спутника Земли в фазу полнолуния.

В перигее (ближайшей к Земли точке околоземной орбиты) расстояние от Земли до Луны составит 357 181 км. Расстояние перигея может варьироваться от 356 420 км до 369 960 км.

Второе полнолуние в августе принято называть "голубой Луной", однако это не связано с цветом небесного тела. Термин является условным и возник в 19 веке. Выражение связано с английской фразой Once in a Blue Moon (дословно – "однажды при голубой Луне"), обозначающей редкость того или иного события.

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