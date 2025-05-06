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Сегодня ночью в Баку будет наблюдаться метеоритный дождь

Сегодня ночью в Баку будет наблюдаться метеоритный дождь Этой ночью в Баку можно будет наблюдать метеорный дождь.
Наука и образование
6 мая 2025 г. 00:28
Сегодня ночью в Баку будет наблюдаться метеоритный дождь

Этой ночью в Баку можно будет наблюдать метеорный дождь.

Как сообщает Report, лучшее время для наблюдения метеорного дождя Эта-Аквариды в Баку - с 02:15 до 05:00.

Источник метеорного потока в максимальной фазе поднимется на высоту 29° над горизонтом. При идеальных условиях ожидается до 40 метеоров в час, однако в Баку можно будет увидеть максимум 19–20 метеоров в течение одного часа.

Метеорный дождь Эта-Аквариды считается одним из самых красивых природных явлений 2025 года.

Отметим, что Это-Аквариды образуются ежегодно, когда Земля проходит через облако пылевых частиц, оставленных на орбите кометой Галлея. При входе в атмосферу Земли эти частицы создают яркие светящиеся полосы — так называемые «падающие звёзды».

Интересно, что комета Галлея — одна из самых древних, известных астрономии, — является источником не только майского потока Эта-Аквариды, но и октябрьского потока Ориониды.

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Версия на азербайджанском языке Bu gecə Bakıda meteor yağışı müşahidə ediləcək

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