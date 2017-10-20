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    Сегодня ночью будет метеорный поток

    Небесное явление можно будет увидеть после того как Луна окажется за горизонтом

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Население мира 21 октября сможет наблюдать впечатляющий метеорный поток Ориониды.

    Об этом сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана.

    В академии сообщили, что в ходе метеорного потока будут наблюдаться до 15-20 падающих звезд в час.

    Это небесное явление можно будет наблюдать в ночь на субботу при ясном небе, после того как Луна окажется за горизонтом. 

    Все жители Земли смогут наблюдать астрономическое событие. В странах Северного полушария, где Орион будет наиболее ясно виден, людей ожидает прекрасное зрелище.

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