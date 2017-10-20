Сегодня ночью будет метеорный поток

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Население мира 21 октября сможет наблюдать впечатляющий метеорный поток Ориониды.

Об этом сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана.

В академии сообщили, что в ходе метеорного потока будут наблюдаться до 15-20 падающих звезд в час.

Это небесное явление можно будет наблюдать в ночь на субботу при ясном небе, после того как Луна окажется за горизонтом.

Все жители Земли смогут наблюдать астрономическое событие. В странах Северного полушария, где Орион будет наиболее ясно виден, людей ожидает прекрасное зрелище.