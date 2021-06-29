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Сегодня начинается выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру

Сегодня начинается выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру С сегодняшнего дня начинается выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру вузов и НАНА на 2021/2022 учебный год.
Наука и образование
29 июня 2021 г. 08:13
Сегодня начинается выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру

С сегодняшнего дня начинается выбор программ и специализаций для поступления в магистратуру вузов и НАНА на 2021/2022 учебный год.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, выбор программ и специализаций будет проводиться до 5 июля.

К выбору допускаются бакалавры, выполнившие минимальные требования и получившие право участия в выборе специализаций по итогам первой и второй попыток приемных экзаменов в магистратуру, проведенных 28 февраля и 26 мая 2021 года. Отметим, в этом году, выполнив минимальные требования, право участия в выборе специализаций получили 16 624 бакалавра.

Бакалавры, получившие право участия в конкурсе, должны с 29 июня до 5 июля 2021 года выбрать по Интернету программы и специализации для участия в конкурсе по приему на специализации в магистратурах вузов и НАНА.

В период выбора специализации бакалавры выбирают коды до 20 программ, соответствующих их специальностям и желаниям и самих этих программ, заносят их в любой последовательности в "Электронное заявление бакалавра по выбору специализации" и утверждают его, при этом все выбранные специализации могут относиться к одному или большему количеству вступительных программ, которые имеет право выбрать бакалавр в соответствии с его специальностью (список специализаций, на которые проводится прием и мест по программам, выделенным на эти специализации, в ближайшие дни будет опубликован в 4-м номере журнала "Магистр").

К участию в конкурсе будут допущены только те бакалавры, которые выбрали программы и специализации в "Электронном заявлении бакалавра" и утвердили их в установленные сроки.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən magistraturaya qəbul üçün proqram və ixtisas seçimi başlayır

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