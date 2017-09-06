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    Сегодня начинается регистрация поступивших на вакантные плановые места колледжей

    Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях© Report

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня начинается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9 лет) среднего образования.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив документы в принявшие их учебные заведения 6-13 сентября.

    Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

    Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.

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