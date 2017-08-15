Сегодня начинается прием документов в группы дошкольной подготовки

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сегодня начинается прием документов детей, прошедших регистрацию в подведомственных управлению образования г. Баку общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год.

Как сообщили Report в управлении, процесс продлится до 20 сентября.

Основной целью таких групп является подготовка детей к обучению в школе, привыкание к учебной программе, формирование у них определенных знаний и навыков.

Для приема в группу дошкольной подготовки в школу требуется предъявить: оригинал и копию подтверждающего личность ребенка документа (в случае отсутствия удостоверения личности - свидетельство о рождении, разрешение на постоянное или временное проживание на территории Азербайджана, документ об опеке верховного комиссариата по делам беженцев ООН, свидетельство о рождении, выданное в иностранном государстве, переведенное на азербайджанский язык, карта ребенка – справка о здоровье (форма 26U), две цветные фотографии 3х4 и заявление родителя или другого законного представителя, распечатанное в "Личном кабинете").

Процесс полностью завершается, когда родители (другие законные представители) получают квитанцию о приеме ребенка в группу дошкольной подготовки, куда был отправлен электронный запрос.

Начавшийся с 1 августа процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки в общеобразовательные заведения на балансе УОГБ продлится до 18 сентября.

Прием детей в группы дошкольной подготовки ведется через электронную систему mektebeqebul.edu.az.

В случае возникновения вопросов по приему в группы дошкольной подготовки, в связи с регистрацией электронного заявления можно обратиться в действующие во всех районах альтернативные центры регистрации, во всех другие случаях – в апелляционную комиссию.

В следующем учебном году будут действовать группы дошкольной подготовки в 266 общих учебных заведениях на балансе управления образования г. Баку. Занятия в группах дошкольной подготовки начнутся 2 октября. Занятия продлятся 8 месяцев и завершатся 31 мая.