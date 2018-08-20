Сегодня истекает срок выбора специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в 23:59 истекает срок выбора специальностей на вакантные места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, поступившие в вузы абитуриенты не могут принять участие в конкурсе на вакантные места в вузы и колледжи.

Список свободных (вакантных) плановых мест в высших учебных заведениях страны опубликован в 8-м номере журнала "Абитуриент". Список специальностей, по которым ведется прием в средне специальные учебные заведения, можно найти в 5-м номере журнала "Абитуриент".

Для участия в конкурсе необходимо сегодня до 23:59 на соответствующей странице сайта ГЭЦ http://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2/ внести и подтвердить коды выбранных специальностей учебных заведений в "Электронном заявлении абитуриента о выборе специальности".

При выборе специальностей абитуриент должен указать, будет ли он учиться по госзаказу или на платной основе.

Абитуриенты, не подтвердившие свои электронные заявления, не будут допущены к конкурсу.