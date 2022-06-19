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Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошел первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен на проверку знаний по базовым предметам, вторая попытка).
Наука и образование
19 июня 2022 г. 14:40
Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошел первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен на проверку знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Как передает Report, всего для проведения экзаменов было выделено 5 экзаменационных корпусов, 13 экзаменационных инспекторов, 5 общих экзаменационных инспекторов, 87 инспекторов-преподавателей, 11 выпускных офицеров (охранников) и 5 ​​представителей зданий.

С сегодняшнего дня в ГСК начнется обработка протоколов экзаменов и карточек с ответами.

Результаты будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.

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