Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошел первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен на проверку знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Сегодня в Государственном экзаменационном центре прошел первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен на проверку знаний по базовым предметам, вторая попытка).

Как передает Report, всего для проведения экзаменов было выделено 5 экзаменационных корпусов, 13 экзаменационных инспекторов, 5 общих экзаменационных инспекторов, 87 инспекторов-преподавателей, 11 выпускных офицеров (охранников) и 5 ​​представителей зданий.

С сегодняшнего дня в ГСК начнется обработка протоколов экзаменов и карточек с ответами.

Результаты будут объявлены в ближайшие 2-3 дня.