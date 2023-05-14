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Сегодня ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен

Сегодня ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.
Наука и образование
14 мая 2023 г. 08:15
Сегодня ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщает Report, в этот день пройдут экзамены в колледжи на базе 9-летнего образования для выпускников предыдущих лет.

Кроме того, состоится дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников этого года, желающих принять участие в конкурсе с выбором иностранного языка, отличного от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене;

дополнительный экзамен по языку для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который они сдавали на выпускном экзамене;

выпускной экзамен для выпускников IX классов этого года, которые по различным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах в апреле;

выпускной экзамен для лиц, которые хотят пройти итоговую аттестацию за IX классов экстерном;

выпускной экзамен для выпускников IX классов предыдущих лет, которые по различным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах.

В экзаменах ожидается участие 14 328 человек.

Экзамены начнутся в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена, пришедшие после 10:45 на экзамен допущены не будут.

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