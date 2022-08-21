Сегодня ГЭЦ Азербайджана проведет очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру и тестовый экзамен для групп, относящихся к административным руководящим должностям государственной службы.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру и тестовый экзамен для групп, относящихся к административным руководящим должностям государственной службы.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, что экзамены начинаются в 10:00. Кандидаты, прибывшие на экзамен после 09:45, к экзамену не допускаются.

Вступительный экзамен на государственную службу организован в 8 экзаменационных корпусах Баку. Всего для участия в экзамене зарегистрировались 2082 кандидата, в том числе 619 кандидатов на группу ВА и 1463 кандидата на группу ВВ. Для проведения экзамена выделены 8 экзаменационных руководителей, 24 экзаменатора, 186 преподавателей и 16 сотрудников пропускного режима.

Для участия во 2-м этапе вступительных экзаменов в резидентуру зарегистрировались 882 кандидата. Ожидается, что экзамен в Баку сдадут 856 кандидатов, в Нахчыване - 26 кандидатов. Для проведения экзамена назначены 5 экзаменационных руководителей, 9 экзаменаторов, 74 смотрителя зала и 10 сотрудников пропускного режима.

Сегодня также пройдут вступительные экзамены в магистратуру Военной академии Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.