О нас

Сегодня ГЭЦ Азербайджана проведет очередные экзамены

Сегодня ГЭЦ Азербайджана проведет очередные экзамены Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру и тестовый экзамен для групп, относящихся к административным руководящим должностям государственной службы.
Наука и образование
21 августа 2022 г. 09:26
Сегодня ГЭЦ Азербайджана проведет очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй этап вступительного экзамена в резидентуру и тестовый экзамен для групп, относящихся к административным руководящим должностям государственной службы.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, что экзамены начинаются в 10:00. Кандидаты, прибывшие на экзамен после 09:45, к экзамену не допускаются.

Вступительный экзамен на государственную службу организован в 8 экзаменационных корпусах Баку. Всего для участия в экзамене зарегистрировались 2082 кандидата, в том числе 619 кандидатов на группу ВА и 1463 кандидата на группу ВВ. Для проведения экзамена выделены 8 экзаменационных руководителей, 24 экзаменатора, 186 преподавателей и 16 сотрудников пропускного режима.

Для участия во 2-м этапе вступительных экзаменов в резидентуру зарегистрировались 882 кандидата. Ожидается, что экзамен в Баку сдадут 856 кандидатов, в Нахчыване - 26 кандидатов. Для проведения экзамена назначены 5 экзаменационных руководителей, 9 экзаменаторов, 74 смотрителя зала и 10 сотрудников пропускного режима.

Сегодня также пройдут вступительные экзамены в магистратуру Военной академии Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi növbəti imtahanlar keçirir

Другие новости из категории

Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения
Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения
19 августа 2022 г. 15:24
Иса Габиббейли: Вопрос о реорганизации Президиума НАНА в настоящее время не рассматривается
Иса Габиббейли: Вопрос о реорганизации Президиума НАНА в настоящее время не рассматривается
19 августа 2022 г. 15:20
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Управление образования: На юге Азербайджана вакантны должности директоров в 80 школах
ФотоУправление образования: На юге Азербайджана вакантны должности директоров в 80 школах
19 августа 2022 г. 11:33
Эмин Амруллаев поблагодарил президента за надбавки к зарплатам учителей
Эмин Амруллаев поблагодарил президента за надбавки к зарплатам учителей
18 августа 2022 г. 16:54
Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах
Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах
18 августа 2022 г. 16:44
Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей
Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей
18 августа 2022 г. 10:25
Состоится вступительный экзамен на госслужбу
Состоится вступительный экзамен на госслужбу
18 августа 2022 г. 10:11
Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады
Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады
17 августа 2022 г. 18:22
Стартует выбор вакансий в школе села Агалы
Стартует выбор вакансий в школе села Агалы
17 августа 2022 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi