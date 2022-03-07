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Сегодня более трех тысяч учащихся профтехучилищ сдадут выпускные экзамены

Сегодня более трех тысяч учащихся профтехучилищ сдадут выпускные экзамены Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для учащихся, обучающихся в последнем классе первых профессионально-технических учебных заведений в 24 городах и районах страны.
Наука и образование
7 марта 2022 г. 06:04
Сегодня более трех тысяч учащихся профтехучилищ сдадут выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для учащихся, обучающихся в последнем классе первых профессионально-технических учебных заведений в 24 городах и районах страны.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, города и районы, в которых проводятся экзамены, определены в соответствии с местом расположения учреждений профессионального образования.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала - в 10:45 – завершится пропуск учащихся в здания. Участники, которые прибудут после указанного времени, не будут допущены в здания, где будут проходить экзамены.

Учащиеся сами могут распечатать "Пропускной лист" на экзамен, а учебные заведения могут распечатать эти листы для всех.

Ученики должны принести на экзамен следующие документы:

- Допуск к экзамену;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (Декларация распечатывается с сайта ГЭЦ вместе с "Допуском к экзамену" и подписывается студентом. Декларацию необходимо подать экзаменатору).

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверения личности граждан Азербайджанской Республики (в том числе учащихся до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;

- Учащимся, у которых нет фотографии на удостоверении личности, наряду с другими документами, необходима выданная учебным заведением справка с прикрепленной фотографией (на справке с прикрепленной фотографией размером 3х4 см ставится печать).

Ожидается, что в сегодняшнем тестировании примут участие 3 254 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün peşə məktəblərinin üç mindən çox şagirdi imtahan verəcək

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