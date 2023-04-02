Сегодня более 27 тысяч абитуриентов сдадут экзамены

Государственный экзаменационный центр 2 апреля проведет очередные экзамены.

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет очередные экзамены.

Как сообщает Report, ожидается участие более 27 тыс. абитуриентов (учеников).

Экзамены будут организованы по следующим группам:

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, приемные экзамены в вузы по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников этого года, желающих принять участие в конкурсе с выбором иностранного языка, отличного от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене;

3. Выпускной экзамен для учащихся XI классов текущего года, которые по различным причинам не смогли принять участие в мартовских выпускных экзаменах, обратившихся по этому поводу в центр;

4. Выпускной экзамен для лиц, которые хотят пройти итоговую аттестацию за XI классов экстерном;

5. Выпускной экзамен для окончивших XI классов в предыдущие годы, которые по различным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах.

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Экзамены начнутся в 11:00.