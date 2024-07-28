Сегодня абитуриенты будут сдавать экзамен по теоретическим предметам, связанным с музыкальным искусством

Сегодня для абитуриентов, успешно сдавших квалификационные экзамены в области музыкального искусства, проводится тестовый экзамен по теоретическим предметам.

Сегодня для абитуриентов, успешно сдавших квалификационные экзамены в области музыкального искусства, проводится тестовый экзамен по теоретическим предметам.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что экзамены пройдут в Баку, Гяндже и Нахчыване. Право на участие в тестовом экзамене по теоретическим предметам получили 1133 абитуриента.

В экзамене примут участие 110 абитуриентов по предмету гармонии и сольфеджио, 892 абитуриента по предметам музыкальной теории и сольфеджио, и 131 абитуриент по обоим предметам: гармония и сольфеджио, а также музыкальная теория и сольфеджио.