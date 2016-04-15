Руководству двух вузов сделано замечание за требование произвести оплату за обучение в иностранной валюте

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Последняя девальвация в Азербайджане не сказалась ни на одном государственном вузе страны. При объявлении касательно платы за учебу всегда отмечают, что оплата производится в манатах. Таким образом, ни в одном учебном заведении не было зарегистрировано случая оплаты за учебу в иностранной валюте.

Однако, с подобной проблемой столкнулись в двух вузах и для ее устранения были приняты необходимые шаги".

Как сообщает Report, об этом заявила на прошедшем для представителей медиа тренинге старший консультант отдела науки и среднего специального образования министерства образования Наргиз Гараханова.

По ее словам, подписывая контракт, студенты должны уделять вопросу оплаты особое внимание: "В данном вопросе есть также вина вуза. Зачем под контрактом ставить подпись, если оплата указана в долларах? Руководству обоих вузов было сделано замечание. Было отмечено, что плата должна производиться в валюте, которая указана в объявлении и утверждена в плане. Студент должен выплачивать именно указанную сумму, ни больше ни меньше. В заключении оба факта были решены в пользу студентов".