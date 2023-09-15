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Сдана в эксплуатацию 500-я школа, построенная Фондом Гейдара Алиева

Сдана в эксплуатацию 500-я школа, построенная Фондом Гейдара Алиева Сдана в эксплуатацию 500-я школа, построенная Фондом Гейдара Алиева.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 12:55
Сдана в эксплуатацию 500-я школа, построенная Фондом Гейдара Алиева

Сдана в эксплуатацию 500-я школа, построенная Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в новом учебном году один из проектов Фонда Гейдара Алиева в сфере образования охватил Шамахинский район.

В рамках проектов, реализуемых Фондом в сфере образования, с 2004 года было построено и отремонтировано 500 школ.

В этом году в День знаний 500-я школа Фонда Гейдара Алиева была передана в распоряжение учащихся и учителей в селе Гёйляр Шамахинского района.

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с учениками и родителями, передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, и отметил, что в новом здании школы созданы все условия для хорошей учебы учащихся.

Построенное в 1975 году здание полной средней школы № 1 села Гёйляр за прошедшее время пришло в негодность. При поддержке Фонда Гейдара Алиева было построено новое здание школы на 624 ученических места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun inşa etdiyi 500-cü məktəb istifadəyə verilib 

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