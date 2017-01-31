В БВШН создан новый учебный центр

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Представительство компании Schneider Electric в Азербайджане предоставило БВШН автоматизированную систему Triconex Demo для обеспечения безопасности технологических процессов на базе контроллера Tricon (SIL-3).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Система установлена в Учебном центре, который также основан компанией Schneider Electric в новом кампусе БВШН, и предназначена для использования в ходе обучающих курсов как для студентов Высшей школы, так и для специалистов SOCAR.

Оснащение установкой Учебного центра нацелено на обеспечение технической и научно-методической поддержки обучения в Высшей школе. Здесь будут проводиться тренинги, участие в которых позволит будущим инженерам и сотрудникам государственной нефтяной компании получить базовые знания о системе Triconex Demo, ознакомиться с самыми современными технологиями в сфере автоматизации безопасности технологических процессов, а также повысить уровень знаний в области техники безопасности.

Triconex Demo является современной эффективной системой обеспечения безопасности технологических процессов и предотвращения несчастных случаев на производстве, в том числе на предприятиях нефтегазового сектора. Эта автоматизированная система противоаварийного контроля предотвращает возникновение неполадок в технологических процессах уже в течение почти 30 лет эксплуатации. Triconex Demo включает следующие подсистемы: аварийного отключения, обнаружения пожара и утечки газа, управления работы котлоагрегатов, защиты котельных установок и турбин, обеспечение ядерной безопасности и контроля; она также включает в себя высоконадежную предохранительную систему давления.

Как отметил президент компании по странам Центральной Азии Эмрах Текдемир, Schneider Electric стремится всемерно поддержать правительство Азербайджана в его усилиях по привлечению в республику передовых технологий, оборудования и услуг. "Помогая сегодня студентам и местным специалистам приобрести современные знания и международный опыт, мы создаем для них возможность использовать и применять эти знания и технологии завтра для реализации проектов в Азербайджане. Мы надеемся, что предоставление системы Triconex Demo Бакинской Высшей школе нефти будет способствовать достижению этой цели и профессиональному развитию будущих инженеров", - сказал он.