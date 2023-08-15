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Саудовская Аравия и ОАЭ скупают тысячи чипов Nvidia для развития ИИ

Саудовская Аравия и ОАЭ скупают тысячи чипов Nvidia для развития ИИ Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) скупают тысячи высокопроизводительных чипов американской Nvidia Corp., необходимых для создания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Наука и образование
15 августа 2023 г. 19:07
Саудовская Аравия и ОАЭ скупают тысячи чипов Nvidia для развития ИИ

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) скупают тысячи высокопроизводительных чипов американской Nvidia Corp., необходимых для создания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Эр-Рияд через Научно-технологический университет им. короля Абдаллы (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) приобрел не менее 3 тыс. графических процессоров Nvidia H100, отмечает газета со ссылкой на источники.

Глава Nvidia Дженсен Хуан называл H100, чья стоимость достигает $40 тыс., первым в мире компьютерным чипом, разработанным для создающего контент ИИ - технологии, используемой среди прочего в популярном чат-боте ChatGPT компании OpenAI.

Эмираты также заказали тысячи чипов Nvidia, а в государственном Институте технологических инноваций (Technology Innovation Institute) в Абу-Даби уже разработана большая языковая модель Falcon. Такие модели используются для формирования связного текста, изображений и программного кода.

"ОАЭ решили, что хотят иметь собственные вычислительные мощности и кадры, контролировать их, иметь собственные платформы и не зависеть от китайцев или американцев, - приводит FT слова осведомленного источника. - Что важно, у них есть для этого капитал и энергоресурсы, и они также привлекают лучших мировых специалистов".

Nvidia поставит в 2023 году около 550 тыс. новейших чипов H100, преимущественно американским технологическим компаниям, сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к компании и производящей для нее продукцию Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

KAUST получит в этом году 3 тыс. таких чипов общей стоимостью порядка $120 млн, приводит FT данные источников, близких к ИИ-лабораториям университета.

По оценкам, OpenAI для обучения продвинутой модели GPT-3 потребовалось немногим более месяца и 1024 менее современных чипа Nvidia A100.

Саудовский университет уже располагает не менее чем 200 процессорами A100, указывает FT со ссылкой на близкие к учреждению источники.

KAUST создает суперкомпьютер Shaheen III, который начнет работу в этом году на 700 суперчипах Grace Hopper, созданных Nvidia для использования в сфере ИИ. С помощью этих чипов KAUST будет создавать собственную большую языковую модель по аналогии с GPT-4, на которой основана технология ChatGPT, пишет газета со ссылкой на близкие к университету источники.

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Версия на английском языке Saudi Arabia, UAE race to buy Nvidia chips to develop AI

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