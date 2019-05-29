Самая юная выпускница БГУ: Я прохожу практику в МИД

В Азербайджане 18-летняя студентка в двух этапах вступительных экзаменов в магистратуру набрала 114 баллов.

Как сообщает Report, это - Турана Тагиева.

По ее словам, такой успех в ее возрасте вызывает чувство гордости: "В детстве, когда мой брат и двоюродный брат пошли в школу, я плакала и говорила, что тоже хочу учиться. Видя мою настойчивость, родители записали меня в школу. Здесь мне задали вопросы и сказали, что я намного грамотней своих сверстников и что у меня хорошая память. Таким образом, меня приняли в первый класс в 4 года. Я училась на отлично. Сейчас с отличием завершаю учебу на факультете международные отношения Бакинского госуниверситета (БГУ)".

Т.Тагиева отметила, что при поступлении в магистратуру также выберет специальность международные отношения и дипломатия БГУ: "Я являюсь студенткой IV курса и прохожу практику в министерстве иностранных дел (МИД), где и хотелось бы остаться и работать в дальнейшем".

Отметим, что Турана Тагиева родилась в августе 2 000 года. В 4 года она поступила в первый класс школы №193. X и XI классы она училась в школе №212. В 14 лет Т.Тагиева поступила в БГУ.