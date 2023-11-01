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Министр: Сегодня вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно

Министр: Сегодня вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно Сегодня вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно.
Наука и образование
1 ноября 2023 г. 13:33
Министр: Сегодня вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно

Сегодня вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на панельном обсуждении на тему "Создание инновационной экосистемы", организованном в рамках Форума развития образования в Баку.

"Все учреждения ищут хороших специалистов, в них нуждается и частный сектор. Однако на сегодняшний день вузы страны выпускают больше юристов, чем нужно. На самом деле, нашей стране сейчас требуются агрономы. Например, сегодня наши юристы получают более низкую заработную плату, чем агрономы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Bu gün ölkədə universitetlər ehtiyacdan çox sayda hüquqşünas yetişdirir"

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