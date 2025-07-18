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Сахиль Бабаев: Конкурс Yüksəliş привнес большой динамизм как в бизнес, так и в госсектор

Сахиль Бабаев: Конкурс Yüksəliş привнес большой динамизм как в бизнес, так и в госсектор Конкурс Yüksəliş за 5 лет привнес большой динамизм как в бизнес, так и в государственный сектор.
Наука и образование
18 июля 2025 г. 16:03
Сахиль Бабаев: Конкурс Yüksəliş привнес большой динамизм как в бизнес, так и в госсектор

Конкурс Yüksəliş за 5 лет привнес большой динамизм как в бизнес, так и в государственный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления в финальном этапе пятого конкурса Yüksəliş.

По его словам, конкурс привнесет новое мышление в жизнь победителей:

"За этот период я был наставником более 100 человек. В Азербайджане развиваются перспективные молодые люди. Если посмотреть на шаги, предпринимаемые сегодня государством, проекты, реализуемые в сфере науки и образования, показывают, что целью правительства Азербайджана является развитие человеческого капитала. Подобные конкурсы - это большая инициатива".

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Yüksəliş" müsabiqəsi həm biznes, həm də dövlət sektorunda böyük dinamizm yaradıb

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