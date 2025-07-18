Сахиль Бабаев: Конкурс Yüksəliş привнес большой динамизм как в бизнес, так и в госсектор

Конкурс Yüksəliş за 5 лет привнес большой динамизм как в бизнес, так и в государственный сектор.

Конкурс Yüksəliş за 5 лет привнес большой динамизм как в бизнес, так и в государственный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления в финальном этапе пятого конкурса Yüksəliş.

По его словам, конкурс привнесет новое мышление в жизнь победителей:

"За этот период я был наставником более 100 человек. В Азербайджане развиваются перспективные молодые люди. Если посмотреть на шаги, предпринимаемые сегодня государством, проекты, реализуемые в сфере науки и образования, показывают, что целью правительства Азербайджана является развитие человеческого капитала. Подобные конкурсы - это большая инициатива".