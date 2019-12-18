Саадат Юсифова: Растет поколение Z, не мыслящее мир без интернета

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"Сегодня в глобальном понимании идет процесс смены поколений. Сейчас растет поколение "Зет" (generation Z, также известное как iПоколение - ред.), не мыслящее мир без интернета".

Как передает Report, об этом завотделом Администрации президента по работе с НПО и коммуникации Саадат Юсифова сказала на конференции на тему "Новая экзаменационная модель: реформы, результаты, ожидания".

По ее словам, нынешнее поколение – первое цифровое поколение, представляющее эпоху глобализации и постмодернизма: "Их взгляды на жизнь и мир в корне отличаются от взглядов поколений, выросших без интернета".

Представитель АП отметила, что система образования будущего будет направлена на развитие цифровой экономики, нового среднего класса.

Она подчеркнула, что одним из самых важных открытий считается онлайн и дистанционное образование, сделавшее доступным по цене и качеству образование в любом месте: "До 2030 года следует завершить переход от пассивного образования к активному, и это превратится в типичную модель образования. Смешанное и мобильное образование в будущем станут одними из основных факторов, определяющих конкурентоспособность и успех высших учебных заведений".

По ее словам, в результате стремительного изменения информационного и технологического фона образование примет беспрерывный характер.