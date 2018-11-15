С завтрашнего дня в школах начинаются осенние каникулы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня, 16 ноября, в общеобразовательных учебных заведениях страны начинаются осенние каникулы на 2018/2019 учебный год.

Как сообщает Report, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года.

Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, а второе - с 1 февраля по 14 июня.