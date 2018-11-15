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    С завтрашнего дня в школах начинаются осенние каникулы

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня, 16 ноября, в общеобразовательных учебных заведениях страны начинаются осенние каникулы на 2018/2019 учебный год. 

    Как сообщает Report, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября. 

    Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года. 

    Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. 

    Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, а второе - с 1 февраля по 14 июня. 

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