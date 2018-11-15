С завтрашнего дня в школах начинаются осенние каникулы

https://report.az/storage/news/9e4639c2c1187acac311941e04242c34/6249f390-cf33-47c7-ad31-fbf87790747d_292.jpg
Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня, 16 ноября, в общеобразовательных учебных заведениях страны начинаются осенние каникулы на 2018/2019 учебный год.
Как сообщает Report, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.
Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2019 года.
Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.
Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, а второе - с 1 февраля по 14 июня.
Samirə AbdullayevaАвтор новости