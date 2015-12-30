С завтрашнего дня в школах Азербайджана начнутся 5-дневные каникулы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начнутся 5-дневные каникулы.

Как сообщает Report, с 31 декабря по 5 января занятия в школах проводиться не будут.

Напомним, что для всех школьников зимние каникулы составят 5 дней и продолжатся с 27 по 31 января. Второе полугодие в школах охватывает период с 1 февраля по 14 июня. За этот период дополнительные весенние каникулы предусмотрены только для учащихся начальных классов (1-5 мая).

Отметим, что в этом году 8-дневных весенних каникул для школьников с 17 по 24 марта не будет. Причиной этому является большое количество нерабочих дней в связи с Новруз-байрам. Поэтому отдельные весенние каникулы для школьников не предусмотрены.