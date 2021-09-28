С завтрашнего дня открываются вузы

Завтра, 29 сентября, начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана.

Завтра, 29 сентября, начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана.

Как передает Report, обучение будет проходить в очной форме за некоторыми исключениями.

В целях обеспечения полного усвоения учащимися учебной программы (с учетом даты начала учебного года) в начальных и средних классах и других заведениях, осуществляющих образовательную деятельность, в период осенних каникул учебными днями считаются 16-19 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 и 31 января.

Занятия в начальных классах средней школы (1-4 классы) начались с 22 сентября.

Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 учащихся.