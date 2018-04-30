С завтрашнего дня начинаются 5-дневные каникулы для учеников начальных классов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ С 1 мая начинаются дополнительные 5-дневные весенние каникулы для учеников начальных классов общеобразовательных школ Азербайджана.

Как сообщает Report, каникулы завершатся 5 мая. Занятия в начальных классах начнутся 6 мая.

Напомним, что в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1" ограничено движение по ряду направлений. Во входящих в схему движения соревнований и расположенных в центре Баку школе-лицее №6 им.Т.Исмайлова, образовательном комплексе №132-134 и полной средней школе №23 было решено провести весенние каникулы 24-30 апреля вместо 1-5 мая для начальных классов, а для учеников 5-11 классов пропущенные дни компенсировать за счет занятий по субботам в последующие недели.

Отметим, что согласно учебному плану общеобразовательных школ на 2017-2018 учебный год, занятия начались 15 сентября и завершатся 14 июня. Школьный год разделен на две половины: первая – 15 сентября – 26 января, вторая – 1 февраля – 14 июня.

В течение учебного года определены каникулы: 5 дней осенних каникул (16-20 ноября), 5 дней зимних каникул (27-31 января). Для начальных классов выделены 5 дней дополнительных весенних каникул (1-5 мая).