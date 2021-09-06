С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

С 7 сентября начнется онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

С 7 сентября начнется онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве образования, студенты до 20 сентября должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az, в созданном личном кабинете выбрать услугу "Регистрация на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях".

Отсутствие регистрации абитуриента до установленного срока будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о зачислении не будет отправлен в ВУЗ.