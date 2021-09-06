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С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов С 7 сентября начнется онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.
Наука и образование
6 сентября 2021 г. 13:00
С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в вузы абитуриентов
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С 7 сентября начнется онлайн-регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве образования, студенты до 20 сентября должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az, в созданном личном кабинете выбрать услугу "Регистрация на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях".

Отсутствие регистрации абитуриента до установленного срока будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о зачислении не будет отправлен в ВУЗ.

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