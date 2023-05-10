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С завтрашнего дня начинается прием учащихся в первые классы

С завтрашнего дня начинается прием учащихся в первые классы С 11 мая начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
10 мая 2023 г. 11:20
С завтрашнего дня начинается прием учащихся в первые классы

С 11 мая начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Регистрация осуществляется через электронный портал mektebeqebul.edu.az. С 11:00 11 мая на электронном портале будет осуществляться регистрация детей, а с 11:00 15 мая - размещение запросов по азербайджанскому сектору (выбор школы).

С 11:00 15 мая до 18:00 31 мая будет проводиться регистрация на собеседование, организованное с целью проверки навыков устной речи детей в связи с поступлением в первые классы государственных общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на других языках.

Регистрация на конкурс по приему в первые классы Бакинского европейского лицея, Республиканской художественной гимназии и Азербайджанского отделения средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля будет осуществляться с 11:00 15 мая до 18:00 27 июня.

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