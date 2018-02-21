С завтрашнего дня начинается прием учащихся в I класс бакинских школ по электронной системе

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве образования состоялась пресс-конференция, посвященная организации приема учащихся в I класс по электронной системе.

Как сообщает Report, на пресс-конференции представитель министерства и руководители соответствующих структур Управления образования города Баку коснулись организации приема учащихся в I класс по электронной системе и введенных новшеств.

Заведующая сектором информационного обеспечения Управления образования по городу Баку Ильхама Абдуллаева заявила, что к процессу приема учащихся в I класс по электронной системе в Баку в 2018-2019 учебном году приступят с 22 февраля (в 10:00), а в городах Гянджа, Сумгайыт и Абшеронском районе - с 12 марта.

По ее словам, в ходе процесса регистрации электронных заявлений, который продлится до 15 сентября, родители должны выбрать школу, язык обучения и педагога: "Лица, не прошедшие электронную регистрацию по той или иной причине, могут обратиться в Альтернативные регистрационные центры, созданные в 52-х школах по Баку, 5 - по Гяндже, 4 - по Сумгайыту, 6 - по Абшеронскому району".