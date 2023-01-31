С завтрашнего дня начинается прием документов в докторантуру за рубежом

С завтрашнего дня начинается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом в рамках "Государственной программы 2019-2023".

С завтрашнего дня начинается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом в рамках "Государственной программы 2019-2023".

Как сообщает Report, группа Управления государственной программой при Министерстве науки и образования в рамках ”Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" приглашает граждан Азербайджана, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижные зарубежные высшие учебные заведения, подать первичные документы на участие в программе.

Список документов, необходимых для подачи заявки на участие в программе, подробная информация об объявлении и ссылка для регистрации доступны по соответствующим ссылкам.

Подача заявки на участие в программе будет проходить с 1 февраля по 1 апреля.