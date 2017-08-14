С завтрашнего дня начинается выбор специальностей на вакантные плановые места вузов

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинается выбор специальностей на вакантные плановые места высших учебных заведений.

Как сообщает Report, процесс выбора будет осуществляться посредством интернета до 19 августа.

Абитуриенты в своих заявлениях наряду с кодами специальностей на вакантные места в высших учебных заведениях, могут указать коды специальностей и в средних специальных учебных заведениях (колледжи).

Список специальностей, набор по которым проводится в средних специальных учебных заведениях, издан в 5-м номере журнала "Абитуриент". Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент" по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. А. Саламзаде, 28 и Ясамальский район, ул. Микаила Мушфига, 1М, а также книжных магазинах и на сайте www.abiturient.az.

Отметим, что в этом году в конкурсе в вузы участвовало 42 804 абитуриента. Из них 36 381 был принят в вузы. 11 728 человек добились права получать образование на основе госзаказа, 24 653 человека – на платной основе. По результатам конкурса осталось 6 423 вакантных места.