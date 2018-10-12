С завтрашнего дня начинается очередной этап приема на работу педагогов по срочному контракту

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня приступают к приему электронных документов по четвертому туру приема на работу учителей на основе срочного контракта во входящие в систему министерства образования общеобразовательные учебные заведения.

Как сообщили Report в министерстве образования, в четвертом туре могут принять участие лица, не показавшие хороших результатов в предыдущих турах по приему педагогов на работу по срочному контракту, а также участники проведенных в прошлом и этом году конкурсов по приему на работу учителей.

В целях трудоустройства по срочному контракту на второй работе, в указанном процессе также могут участвовать лица, показавшие хорошие результаты на прошлогоднем конкурсе по приему педагогов.

Прием на работу учителей начальных классов в общеобразовательные школы Баку по срочному контракту, как и прежде, будет осуществляться Управлением образования города Баку.

Прием электронных документов по четвертому туру приема на работу учителей на основе срочного контракта продлится до 14 октября.