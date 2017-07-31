С завтрашнего дня начнется электронная регистрация в группы дошкольной подготовки по Баку

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начнется электронная регистрация детей в группы дошкольной подготовки по Баку на очередной учебный год.

Как сообщает Report, регистрация продлится до 18 сентября, заявки будут приниматься через электронную систему.

Завсектором информационного обеспечения управления образования г. Баку Ильхама Абдуллаева сообщила, что прием документов в школы продлится с 1 августа до конца сентября.

Она отметила, что в очередном учебном году в 226 общеобразовательных учебных заведениях в ведомстве управления образования г. Баку будут действовать 936 групп дошкольной подготовки: "Занятия в группах дошкольной подготовки начнутся 2 октября. Занятия продлятся 8 месяцев и завершатся 31 мая".

Представитель управления добавила, что в новом учебном году планируется привлечь больше детей в группы дошкольного образования в прилегающих к столице поселках: "В новом учебном году в группы дошкольной подготовки планируется привлечь более 25 тыс. детей".